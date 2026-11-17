El sector privado mexicano participa en el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC por sus siglas en inglés) con una agenda en la que piden a los gobiernos de la región impulsar el comercio, la inversión y hacer más competitiva la región.

José Medina Mora, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), encabeza a la delegación empresarial que participa en el foro empresarial llamado APEC CEO Summit, todo ello en el marco de la visita de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum.

En un mensaje por redes sociales dijo que a dicho foro lleva “una agenda de colaboración público-privada para impulsar el comercio, la inversión y la competitividad entre las economías APEC, que concentran más del 60 % del PIB mundial, con la mirada puesta en APEC 2028, donde México será anfitrión”.

La agenda mexicana que va en línea con los objetivos de la APEC, son crear una mayor prosperidad para los habitantes de la región, fomentando un crecimiento económico inclusivo, equitativo, sustentable e innovador.

Países

En el foro participarán representantes del sector privado de los países que integran la APEC, como son Australia, Brunéi Darussalam, Canadá, Corea, Chile, República Popular China, Estados Unidos, Filipinas, Hong Kong, China, Indonesia, Japón, Malasia, México, Nueva Zelanda, Papúa Nueva Guinea, Perú, Rusia, Singapur, Tailandia, Taipéi Chino y Vietnam.

Medina Mora dijo que es importante la participación de la iniciativa privada de todos los países de la APEC porque en esta reunión empresarial se conforma un mecanismo de comunicación con los jefes de Estado y funcionarios de los países que la integran.

Comentó que el sector privado participa en reuniones internacionales, como la Cumbre de Jefes de Estado y de Gobiernos de Iberoamérica, que se realizó en Madrid hace unos días.

Agregó que también el sector privado mexicano estuvo en el B-20, en Washington, en la reunión de empresarios de los países del G-20, previo a la cumbre de líderes de Estado que se realizará en diciembre en Miami.