Piden a Grupo Xcaret no usar elementos mayas

La Suprema Corte de Justicia la Nación (SCJN) determinó que Grupo Xcaret, empresa que opera el parque acuático y temático en la Riviera Maya, debe retirar de sus espacios de publicidad cualquier elemento alusivo al patrimonio cultural maya.

Por mayoría de siete votos contra dos, el pleno revocó la suspensión definitiva que un juez en materia administrativa concedió a dicha empresa y que le permitía continuar empleando imágenes y símbolos mayas en su promocionales con el fin de atraer turistas.

El caso deriva de 2022 cuando el Gran Consejo Maya de Quintana Roo pidió a Grupo Xcaret se abstuviera de usar imágenes y símbolos de los pueblos originarios.

Ante ello, esta empresa presentó un amparo que tocó conocer al Juzgado Décimo Sexto, mismo que le concedió la suspensión definitiva para efecto de que siguiera utilizando imágenes alusivas.

Pero en octubre de 2025, el ministro Hugo Aguilar Ortiz, presidente de la SCJN, atrajo el amparo y lo turnó a la ministra Estela Ríos, quien propuso al pleno revocar la suspensión definitiva al considerar que es derecho de los pueblos indígenas decidir sobre su patrimonio.