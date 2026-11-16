Piden a Israel permitir el acceso rápido de ayuda

Australia, Canadá, Italia y Reino Unido instaron este domingo a Israel a permitir un acceso humanitario “rápido y sin obstáculos” a Gaza en un comunicado conjunto, en un momento en que este territorio palestino enfrenta las consecuencias de lluvias devastadoras.

El llamado se suma al que hizo la UE

Desde el fin de semana pasado, miles de tiendas de desplazados se han inundado por las lluvias, que han causado la muerte de cinco personas, incluidos tres niños, según los servicios de emergencia palestinos.

“Instamos a Israel a permitir un acceso inmediato y sin obstáculos, así como una distribución sostenible de la ayuda humanitaria”, indicó el sábado la jefa de la diplomacia de la Unión Europea (UE), Kaja Kallas, en un comunicado.

También llamó a “reabrir todos los puntos de paso” hacia el territorio.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) advirtió que unos 950 mil desplazados en Gaza, muchos de ellos en tiendas de campaña, viven en zonas expuestas a inundaciones, 400 mil de ellos en lugares de riesgo extremadamente elevado.

En tanto, Israel afirmó que mató a un comandante de Hamás en un bombardeo aéreo en el sur de Gaza poco después de la medianoche.

El ejército israelí indicó que Abu Younis había estado dirigiendo planes “para impulsar y llevar a cabo ataques terroristas”. Dos meses antes, un atentado israelí acabó con la vida de su predecesor.