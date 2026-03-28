Piden a la Corte revisar amparo de militar

Un Tribunal Colegiado solicitó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) atraer el amparo del sargento Santiago Muñoz Pilo para revisar la suspensión definitiva que un juez le otorgó contra el auto de formal prisión que se le dictó por su presunta implicación en el caso Ayotzinapa.

El Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal, con sede en Toluca, determinó que el recurso de revisión tramitado por los padres de los 43 normalistas desaparecidos contra la medida concedida al militar liberado en junio de 2024, tras ser detenido por la FGR, “reviste las características de interés y trascendencia requeridas para su conocimiento”.

Por lo que solicitó al máximo tribunal que ejerza su facultad de atracción para conocer de dicho recurso en el juicio de amparo tramitado por Muñoz Pilo en junio de 2024, luego de que fuera procesado por su presunta relación con el grupo criminal Guerreros Unidos, responsables del secuestro y desaparición de los estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, el 26 y 27 de septiembre de 2014.

Agentes de la Fiscalía General de la República (FGR) detuvieron en mayo de 2024 al sargento peluquero, Muñoz Pilo, en cumplimiento a una orden de aprehensión girada por la entonces jueza segundo de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México, Raquel Ivette Duarte Cedillo, por el delito de delincuencia organizada.

Derivado de lo anterior, el militar en retiro tramitó un amparo contra el auto de formal prisión dictado en la causa penal 1/2023 y su acumulada 1/2024.

Sin embargo, después salió en libertad condicional, luego de que la jueza le cambiara la medida cautelar de prisión preventiva que cumplía en la prisión del Campo Militar 1-A, en la Ciudad de México.

El sargento retirado perteneció al 27 Batallón de Infantería de Iguala, Guerrero, y es señalado de tener un papel activo cuando se registró el secuestro y la desaparición de los 43 normalistas.