Piden a Lemus acatar resolución de SCJN

Jaime López Vela, presidente de la Comisión de Diversidad de la Cámara de Diputados, llamó al gobernador de Jalisco, Pablo Lemus y al Congreso estatal para que atiendan la resolución 72/2022 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para adecuar la Ley del Registro Civil local, y permita ejercer el derecho a la identidad de género sin importar la edad.

La Suprema Corte declaró invalido el artículo 23, fracción VIII, de la ley, en su porción normativa “de persona mayor de edad”, y ordenó al Congreso de Jalisco a establecer un procedimiento sumario para el levantamiento de una nueva acta de nacimiento para el reconocimiento de la identidad de género autopercibida.

Sin embargo, el jueves, el Congreso estatal, con mayoría de Movimiento Ciudadano (MC), rechazó por tercera ocasión modificar la Ley de Registro Civil; y fue apoyado por el gobernador, que incluso afirmó: “Más vale que nos destituyan, a quien quieran destituir, por defender los valores de nuestras niñas y niños y nuestras familias”.

En respuesta en conferencia de prensa, el diputado López Vela dijo que la finalidad de la resolución de la Suprema Corte es defender los derechos de las infancias trans, para ayudarlos a construir su identidad sexual.

Instancias internacionales

El derecho a la identidad de género es reconocido por instancias internacionales como la Unicef o la Corte Interamericana de Derechos Humanos, señaló el legislador morenista.

“Hoy, los avances técnicos, científicos, jurídicos a nivel internacional y nacional, por fortuna, nos dan el sustento para sostener esto que decimos”, expresó.

Incluso, en 2021, la SCJN emitió dos resoluciones similares para invalidar la mayoría de edad, como requisito para emitir nuevas actas de nacimientos que reconozcan la identidad de género autopercibida, en los Códigos Civiles de Puebla y Baja California Sur