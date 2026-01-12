Piden a magisterio participar en consulta para el PND

El secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Alfonso Cepeda Salas, exhortó al magisterio a participar en la consulta para la integración del Pliego Nacional de Demandas (PND) 2026, “ejercicio democrático” que concluye este 12 de enero.

Participación

En un mensaje con motivo del inicio del nuevo año, destacó que los maestros pueden participar de manera presencial o virtual para fortalecer la vida democrática de la organización y consolidar una agenda de demandas construida desde las bases.

“Iniciamos este 2026 con el compromiso de mantener un sindicato fuerte, unido y democrático. La consulta nacional es la voz de nuestras compañeras y compañeros, y de ella surgirá el pliego de demandas que presentaremos al Gobierno de la República en defensa de los derechos laborales y de una educación pública de calidad”.

Cepeda Salas encabezó el Primer Encuentro Estatal por la Unidad y la Fraternidad Sindical de la Sección 45, en Guanajuato, que da inicio a los festejos de su 70 aniversario.

Ante más de dos mil asistentes, el dirigente nacional recordó que también hay que celebrar la nueva reforma legal con la que se respeta plenamente la autonomía sindical, no solo del magisterio, sino de todos los trabajadores al servicio del Estado.

Representa, dijo, un avance histórico al proteger la vida interna de las organizaciones gremiales y establecer sanciones para los funcionarios que pretendan intervenir o desconocer las decisiones de las bases.