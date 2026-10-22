Piden a México dar cuentas sobre los 16 mil localizados

El presidente del Comité contra la Desaparición Forzada (CED) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Juan Pablo Albán, exigió al gobierno mexicano aclarar quiénes son las 16 mil personas desaparecidas que asegura haber localizado durante el último año, si fueron reunidas con sus familiares o si estos recibieron información sobre su paradero, y advirtió que todavía quedan más de 120 mil personas por encontrar.

Luego de que su reconocimiento a los avances reportados por México fuera difundido como una felicitación al Gobierno Federal, Albán precisó que las cifras deben verificarse y que aun cuando las localizaciones sean ciertas, no pueden utilizarse para dejar de lado la crisis de desapariciones que enfrenta el país.

Alcance de declaraciones

Sin embargo, el funcionario internacional estableció tres precisiones sobre el alcance de sus declaraciones y la obligación de las autoridades mexicanas de continuar con las labores de búsqueda.

La primera consiste en conocer la identidad de las personas reportadas como localizadas y determinar si regresaron con sus familias o si, cuando menos, sus familiares fueron debidamente informados.

La segunda es que las cifras oficiales no modifican la magnitud de la crisis, pues, de confirmarse las 16 mil localizaciones, todavía permanecerían más de 120 mil personas pendientes de encontrar.

La tercera se refiere al papel de las familias buscadoras y a la intervención del propio Comité de Naciones Unidas.