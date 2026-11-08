Piden a opositor de Israel formar nuevo gobierno

El presidente israelí, Isaac Herzog, encargará al líder del bloque opositor, Gadi Eisenkot, la tarea de formar gobierno tras las elecciones legislativas de finales de octubre, anunciadas el sábado el gabinete de presidencia.

“El presidente Herzog invitó a Gadi Eisenkot a la residencia presidencial, donde le confiará mañana, a las 17:00, la misión de formar gobierno”, señala el comunicado.

Mientras, el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, afirmó que la supervivencia del país está en juego si la oposición gobierna con los partidos árabes y llamó a formar un Ejecutivo de unidad nacional en vísperas de que el presidente encomendara a un candidato formar gobierno.

“El fuego y las llamas que vemos en las calles de París y Bruselas palidecerán en comparación con el fuego y las llamas que veremos en las calles de Jerusalén, Tel Aviv, Haifa y el resto de las ciudades de Israel. Esto no es una fantasía; no se trata de tácticas para infundir miedo; es la realidad a la que nos enfrentaremos, y por eso debemos evitarlo”, dijo Netanyahu.

“Porque está en juego nuestra propia supervivencia. Con un gobierno como este, Israel, sencillamente, no sobrevivirá”, añadió en su segundo videomensaje desde las elecciones del pasado 27 de octubre.

Él es Gadi Eisenkot

Se dice de él que es aburrido, que le falta carisma, pero es justamente su sobriedad la que llevó al exjefe del Estado Mayor Gadi Eisenkot a la senda del poder y a ser escogido para formar el próximo gobierno de Israel.

Esa misión, que el presidente Isaac Herzog le encargará oficialmente el domingo, luce difícil: el general retirado de 66 años de edad tendrá la compleja tarea de reunir un mínimo de 61 diputados en un escenario político fracturado, tanto como el país.

“Ha llegado el momento de formar un gobierno de emergencia nacional. Haré todo para que estemos a la altura”, aseguró Eisenkot este sábado en redes sociales.

Vestido casi siempre de negro, incómodo cuando le toca hablar en inglés -a diferencia del actual primer ministro Benjamin Netanyahu, un asiduo de los programas de la televisión estadounidense- este alto militar en retiro ha rechazado las entrevistas con la prensa internacional.

Y ante la prensa israelí, prefiere dar respuestas breves, una costumbre que proviene de la cultura militar que ha moldeado toda su carrera.