Piden a países abandonar la Corte Penal Internacional

El secretario de Guerra estadounidense, Pete Hegseth, pidió el miércoles “encarecidamente” a los integrantes de una coalición latinoamericana antidrogas abandonar la Corte Penal Internacional (CPI), al asegurar que representa un “peligro” para la soberanía.

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Estados Unidos no reconoce la jurisdicción de este tribunal permanente con sede en La Haya. La CPI es una “amenaza” y por eso “animo encarecidamente” a los países de la coalición a “abandonar este organismo”, instó Hegseth en Panamá.

El secretario de Guerra de Estados Unidos exhorta a los países de la coalición antidrogas a salir de la CPI al considerar que representa una amenaza para su soberanía.