Piden a plataformas información de usuarios anti-ICE

El gobierno de Estados Unidos tiene en la mira a todos aquellos usuarios de redes sociales que critiquen las acciones del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) y está exigiendo a plataformas como Google, Reddit, Discord y Meta (dueña de Facebook e Instagram) información sobre ellos, informó el medio estadounidense The New York Times.

El diario, que cita como fuente a funcionarios de gobierno y empleados tecnológicos al tanto de las solicitudes, señaló que en los últimos meses, esas plataformas han recibido cientos de citaciones administrativas del DHS (Departamento de Seguridad Nacional por sus siglas en inglés). Entre la información que se les pide están nombres, direcciones de correo electrónico, números de teléfono y otros datos de los usuarios que critican los operativos del ICE.

Los funcionarios dijeron al medio que Google, Meta y Reddit cumplieron con algunas de las solicitudes, y que en las citaciones, el DHS ha pedido a las empresas identificar los detalles de las cuentas.

El Times dijo haber visto dos citaciones que se enviaron a Meta en los últimos seis meses. Las empresas tecnológicas, que pueden elegir si proporcionan o no la información, han afirmado que revisan las solicitudes del gobierno antes de cumplirlas. Algunas de ellas notificaron a las personas sobre las que el gobierno había solicitado datos y les dieron entre 10 y 14 días para impugnar la citación ante los tribunales.