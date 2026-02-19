Piden a Scherer denunciar casos de corrupción

Luego de las revelaciones hechas por Julio Scherer Ibarra, exconsejero jurídico del expresidente Andrés Manuel López Obrador, en su libro “Ni venganza ni perdón”, donde lanza diversos señalamientos contra el exvocero presidencial Jesús Ramírez Cuevas, la secretaria Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro Sánchez, aseguró que para iniciar investigaciones se requieren denuncias formales y elementos probatorios.

Cuestionada sobre si la dependencia a su cargo podría abrir una indagatoria de oficio ante los señalamientos de presunta corrupción contenidos en la publicación, la funcionaria sostuvo que la “narrativa no es suficiente” para proceder.

Buenrostro Sánchez indicó que la Secretaría cuenta con recursos humanos limitados, por este hecho las investigaciones de oficio deben sustentarse en datos concretos que permitan saber “por dónde empezar”.

“¿De dónde iniciamos investigaciones de oficio? Pues cuando hay elementos para saber por dónde empezar. En caso de que hubiera denuncias, nosotros tenemos que agotarlas por procedimiento”, puntualizó.

En ese sentido se le insistió sobre los dichos de Scherer Ibarra —quien formó parte del gobierno federal— y si podrían considerarse como un testimonio suficiente para abrir una indagatoria, la secretaria respondió: “Que presente las denuncias, porque la narrativa no es suficiente para iniciar una investigación, no tiene elementos”.

Anuncia paquete anticorrupción

Por otra parte, Raquel Buenrostro Sánchez, titular de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, informó que próximamente entregará un paquete anticorrupción donde participen y se reconozcan a “contribuyentes encubiertos”, se fortalezca la cultura de la denuncia y proteja a la ciudadanía en casos de corrupción.

La funcionaria indicó que en México hace falta fortalecer la cultura de la denuncia, por lo que propondrá cuidar la confidencialidad y la implementación de la figura de “trabajador encubierto”.