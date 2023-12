Piden a TEPJF pronunciarse tras freno de Morena

Santiago Taboada, precandidato de la alianza PAN, PRI y PRD, dio a conocer que pidió al Tribunal Electoral de la Ciudad de México y al Instituto Electoral de CDMX, pronunciarse y aprobar su solicitud de licencia como alcalde de Benito Juárez, luego de que diputados de Morena la frenaron en el Congreso local.

Acusación

En conferencia de prensa, Taboada Cortina acusó a Morena de querer impedir que llegue a la contienda electoral de 2024 para la Jefatura de Gobierno, y advirtió que dado que presentó su documento en tiempo y forma, a partir de este sábado, ya no será alcalde de BJ de manera definitiva.

“En tiempo y forma presenté ante el Congreso mi separación definitiva. Es decir, ayer (jueves) se tenía que haber procesado mi solicitud porque ayer todavía yo tenía la licencia vigente de estos 40 días.

“Estos amigos, de manera mañosa, lo que dijeron fue perfecto: no sesionamos; al otro día tiene que regresar y no cumplimos los 180 días y no va a ser candidato”, explicó.

Por otra parte, el precandidato señaló que el jueves presentó ante el Congreso local una solicitud de licencia por un día, de tal forma que el viernes podrá continuar con sus actividades en territorio, pues “no les iba a dar ese gusto, no iba a permitir yo dejar de ver a los militantes y a los simpatizantes de este frente”.

Y agregó: “Yo mañana ya no soy alcalde de manera definitiva; yo precisamente por eso pedí ese día, porque tanto las medidas cautelares del Instituto como la definición del Tribunal tienen que ser en la ampliación de mis derechos políticos”.