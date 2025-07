Piden a tortilleros sumarse al plan para bajar precios

A más de un mes de la firma del Acuerdo Nacional Maíz-Tortilla, y en medio de los señalamientos de algunas organizaciones contra dicho convenio, el Gobierno Federal busca aumentar el número de tortillerías integrantes, por lo que lanzó la convocatoria para invitar a tortilleros de todo el país a ser parte del pacto que pretende bajar los precios del kilo de tortilla en 5 %.

Las secretarías de Agricultura, Economía y del Trabajo, así como Alimentación para el Bienestar, Profeco y FIRA, ofrecieron a las tortillerías que se sumen al acuerdo acceder a un total de 25 mil toneladas de maíz a precio preferencial, créditos, descuentos en harina y otros beneficios.

La convocatoria está abierta a las tortillerías formalmente constituidas, con la meta de “lograr una reducción de al menos 5 % en el precio de la tortilla, de manera gradual, durante los próximos seis meses, en función de las condiciones del mercado”.

Beneficios

En un comunicado, las dependencias dijeron que las “tortillerías que se registren y cumplan con los requisitos establecidos podrán acceder a: Acceso hasta 25 mil toneladas de maíz blanco a precio preferencial de seis mil pesos por tonelada; descuentos en la compra de harina de maíz nixtamalizado; acercamiento a la red de intermediarios financieros con los que opera Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura (FIRA).

Se les apoyará a incorporarse en el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, también en la Certificación de Competencias para los jóvenes que se capaciten en ellas; se les incluirá en el directorio nacional de tortillerías con precio justo, entre otras acciones.

Programa

Sobre dicho programa que se lanzó el 12 de junio de 2025, el presidente del Consejo Nacional de la Tortilla, Homero López García, dijo que lanzaron la convocatoria porque “pareciera que no se ha inscrito nadie”, ya que los únicos participantes que entraron a dicho acuerdo fueron dos organizaciones que “no llegan ni a 30 personas y no creo que alguien entre; no lo creo, porque conozco al sector y a la gente”.

Indicó que como se les pide a las tortillerías participar en algo que les puede dañar como sector y en el que solamente ofrece el Gobierno Federal 25 mil toneladas a precio preferencial, cuando en México se consumen 119 millones de toneladas al año, es decir, solamente garantizan mejores precios para el 0.13 %.