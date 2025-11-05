Piden a Trump renegociación del T-MEC

105 representantes demócratas han pedido al presidente estadounidense, Donald Trump, una “renegociación” significativa, no una revisión, del tratado comercial que une a Estados Unidos con México y Canadá (T-MEC), advirtiendo que el acuerdo actual “no ha brindado” a las familias estadounidenses “los beneficios prometidos”.

En una carta fechada el lunes, dirigida a Trump y al representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, los representantes dijeron que desde la promulgación del T-MEC, que está en etapa final de consultas internas, de cara a la revisión programada en 2026, “las empresas multinacionales han seguido utilizando la amenaza del offshoring (deslocalización) como arma contra los trabajadores que defienden la dignidad en el trabajo” y, en muchos casos, señalaron, han cumplido esas amenazas.

Los legisladores, que incluyen a Rosa L. DeLauro, Jesús G. “Chuy” García, Frank J. Mrvan, Andre Carson, Rashida Tlaib, Jamie Raskin, Ilhan Omar y Joaquín Castro, entre otros, se quejan de que “el déficit comercial de Estados Unidos con México y Canadá ha aumentado considerablemente, y el aumento de las importaciones del T-MEC ha perjudicado a los trabajadores y agricultores estadounidenses, así como a las empresas de los sectores del automóvil, el acero, el aeroespacial y otros”.

Destacan que desde la entrada en vigor del T-MEC, “las empresas chinas han aumentado sus inversiones en la industria manufacturera en México para eludir las sanciones comerciales de Estados Unidos”.

Los representantes critican, a la vez, los “devastadores aranceles” impuestos por Trump y recomiendan “medidas que incluyen, entre otras, impulsar la aplicación de la legislación laboral y detener la deslocalización, crear una cadena de suministro verdaderamente ‘norteamericana’ y defender a los agricultores familiares”.

Según estos demócratas, la renegociación del T-MEC también debería incluir eliminar la prohibición de “Comprar productos estadounidenses” en la contratación pública federal, lo que exige al Gobierno de los Estados Unidos tratar los productos mexicanos y canadienses como estadounidenses en lo que respecta a la contratación pública federal.