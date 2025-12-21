Piden a Venezuela reestablecer democracia

Un grupo de seis países latinoamericanos suscribió este sábado, al margen de la cumbre del Mercosur, una declaración que pide a Venezuela alcanzar “por medios pacíficos” el “reestablecimiento del orden democrático” y el “respeto irrestricto a los derechos humanos”.

El documento fue firmado por los presidentes de Argentina, Javier Milei; de Paraguay, Santiago Peña; y de Panamá, José Raúl Mulino; y autoridades de Bolivia, Ecuador y Perú presentes en la cumbre del Mercosur, en la ciudad brasileña de Foz de Iguazú.

La declaración, difundida por el gobierno paraguayo, no fue suscrita ni por Brasil ni por Uruguay, los dos miembros del Mercosur con gobiernos de tendencia progresista.

Según fuentes gubernamentales, la declaración fue debatida durante la cumbre semestral del bloque.

En el texto, los seis firmantes expresaron su “profunda preocupación por la grave crisis migratoria, humanitaria y social en Venezuela” y exhortaron al gobierno de Nicolás Maduro a liberar de inmediato y a garantizar el debido proceso legal, así como la integridad física, de todos los ciudadanos privados “arbitrariamente” de su libertad.

La declaración no hace ninguna alusión a Estados Unidos y al despliegue militar que está realizando ese país contra Venezuela y es más moderada que la postura defendida por Milei durante la cumbre de Foz de Iguazú.

Milei, a favor de la presión militar de EE. UU. a Venezuela

Durante su intervención en la cumbre del Mercosur, Milei saludó la presión militar de Estados Unidos contra Caracas dirigida a “liberar el pueblo venezolano” e instó a sus socios en el bloque suramericano a hacer lo mismo.

“El tiempo de tener un acercamiento tímido en esta materia se ha agotado. Instamos además a todos los demás integrantes del bloque a secundar esta posición y condenar tajantemente a este experimento autoritario”, dijo Milei en su discurso.

En sentido opuesto, el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, anfitrión de la cumbre, afirmó que una posible intervención militar en Venezuela sería una catástrofe y crearía un grave precedente para toda Sudamérica.

El gobierno de Venezuela aseguró haber recibido de Irán un ofrecimiento de cooperación “en todos los ámbitos” para, dijo, enfrentar “la piratería y el terrorismo internacional” de Estados Unidos, que mantiene un despliegue militar en aguas del mar Caribe cercanas a la nación sudamericana.

La semana pasada, EU confiscó un petrolero con crudo venezolano frente a las costas de Venezuela y este sábado la Guardia Costera del país norteamericano incautó uno más sancionado, según reportaron medios estadounidenses.

El medio The New York Times detalló que es un petrolero con bandera panameña que transportaba petróleo venezolano.