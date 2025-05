Piden acotar poder de agencia digital en Ley de Telecom

El presidente de la Cámara de la Industria de Radio y Televisión, José Antonio García Herrera, denunció que ese sector está sobrerregulado y advirtió que la iniciativa de nueva Ley de Telecomunicaciones otorga facultades ilimitadas y discrecionales a la Agencia de Transformación Digital que ponen en riesgo la libertad de prensa y de expresión.

En el primer conversatorio sobre la propuesta presidencial, el representante de los radiodifusores demandó que no se concentre en una sola persona la facultad para sancionar a empresarios y hasta revocar concesiones.

“Creo que es el momento de que en estas leyes secundarias podamos acotar la discrecionalidad que pueda tener la agencia, para que no se actúe de manera arbitraria. No hay que criticar a nadie, pero a veces las gentes que están en el poder buscan controlar a los medios de comunicación. Y no estoy hablando de este caso en este momento. Estoy hablando en general, y lo conocemos. Ustedes son senadores y legisladores y políticos de hace muchos años. Siempre ha ocurrido. ¿Qué busquemos? Buscamos un equilibrio”, expuso.

Dijo que las facultades que se le otorguen a la Agencia de Transformación Digital para desarrollar las sanciones y revocación a medios de comunicación deben de estar más desreguladas.

José Antonio García denunció que la industria de radio y televisión tiene una carga financiera excesiva, partiendo de una contraprestación que se tiene que pagar por el uso del espectro radioeléctrico “que es la más cara del mundo, desafortunadamente”.

A eso, dijo, se le agregan las cargas de los tiempos oficiales y de los tiempos electorales.

Iniciativa viola el T-MEC

Por su parte, Gabriel Contreras Saldívar, expresidente del Instituto Federal de Telecomunicaciones, advirtió que de aprobarse en sus actuales términos, la iniciativa para la expedición de la Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión violaría los términos del acuerdo comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

Contreras Saldívar puntualizó que en el proyecto hay claras violaciones al T-MEC, “concretamente en el artículo 22, que es una norma genérica de protección de inversiones que tiene que ver con que el Estado no puede darle un trato preferencial a empresas propias que están compitiendo en el mercado”.

Advierten retroceso legal

El presidente de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información, Jorge Bravo Torres Coto, expuso que la iniciativa de ley no solo es un retroceso normativo sino amenaza a todo el sistema digital del país, porque lo que se requiere es una ley con una visión de Estado para invertir y conectar a todos los mexicanos

“No una ley de control y censura”, dijo el experto ante senadores de todos los partidos.

Advirtió sobre la concentración de poder en la nueva agencia que reúne funciones regulatorias, técnicas en una sola persona, “no podemos dejar en que una sola autoridad decida sobre el futuro de las telecomunicaciones”.

Indicó que dicha agencia podría incurrir en actos de censura y bloqueo de plataformas mediante simples requerimientos administrativos, lo cual abriría la puerta a una censura arbitraria contra medios incómodos. “Equivale a bloquear derechos fundamentales”.

Adriana Labardini, excomisionada del Instituto Federal de Telecomunicaciones y asesora experta en política y regulación de telecomunicaciones, confió en que se privilegiará la calidad sobre la prisa. “La apuesta debe ser privilegiar la apertura y no muros digitales”.