Piden actualizar NOM de medicamentos veterinarios

El PVEM en el Senado exhortó al Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) y a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), para que emitan criterios técnicos que promuevan la actualización de las Normas Oficiales Mexicanas, a fin de que el uso de medicamentos veterinarios con fines de bienestar animal sea reconocido, regulado y supervisado de manera efectiva.

Ello con la finalidad de proteger a los animales, fortalecer el ejercicio profesional de los médicos veterinarios y elevar la calidad de los servicios de salud animal en México, afirmó el senador Jorge Carlos Ramírez Marín.

Explicó que en nuestro país, la práctica veterinaria enfrenta una limitación normativa: el uso de medicamentos de la industria veterinaria se encuentra regulado principalmente con un enfoque de control sanitario, productivo y de inocuidad de los alimentos, pero no reconoce de manera suficiente ni específica la dimensión del bienestar animal como fin legítimo del uso de medicamentos veterinarios.

Agregó que prácticas como la analgesia, anestesia, eutanasia ética, cuidados paliativos y manejo conductual con fines compasivos, son parte esencial de la medicina veterinaria.

Sin embargo, al no estar expresamente contempladas en las disposiciones regulatorias, los médicos veterinarios zootecnistas enfrentan incertidumbre jurídica en su ejercicio profesional, pudiendo ser objeto de cuestionamientos en auditorías, revisiones o procesos administrativos, además de que restringe el acceso a intervenciones terapéuticas diseñadas para disminuir el dolor y el sufrimiento de los animales.