Piden agilizar estudios a cuerpos hallados en el mar

El colectivo “Sabuesas Guerreras” que contribuyó a la localización de los cuerpos de tres personas que flotaban en el mar, envueltos en cobijas y amarrados con mayas de pescar, en la zona del Castillo, Navolato, solicitó que se agilicen los estudios de genética forense para identificar a las víctimas.

A través de un comunicado, la organización de búsqueda externó su deseo de que, de manera digna, la identificación científica de los tres cuerpos en proceso de descomposición devuelva la paz en los hogares de los que han sido víctimas de la violencia.

Las activistas convocaron a las personas que tengan algún familiar desaparecido y sospechen que estos puedan estar en la zona pesquera del Castillo en Navolato, a que se acerquen a las instancias judiciales y, si requieren acompañamiento, lo soliciten para contribuir en la identificación de los tres cuerpos encontrados flotando en el mar.

En su comunicado, puntualizaron su compromiso de continuar buscando a sus seres queridos y auxiliando a familias que padecen esta pena.