Piden analizar reglas para medios con rigor

La Barra Mexicana Colegio de Abogados expresó su preocupación por los Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias y señaló que cualquier propuesta orientada a la libertad de expresión debe analizarse con el mayor rigor constitucional para no coartar el acceso libre a la información.

En un boletín, el colegio de profesionales indicó que la libertad de expresión y el acceso a la información constituyen pilares esenciales del Estado de derecho, por lo que su protección representa una garantía para la rendición de cuentas y el funcionamiento democrático del país.

“La experiencia nacional e internacional demuestra que los esquemas que permiten a la autoridad definir los límites del discurso público pueden convertirse en instrumentos susceptibles de restringir indebidamente la crítica, inhibir el debate plural o generar mecanismos de censura directa e indirecta”, alertó.

Ante retos derivados de la desinformación y el uso intensivo de plataformas digitales, hizo un llamado a fortalecer la educación cívica, la transparencia y la alfabetización digital, mediante mecanismos jurídicos ya previstos por la Constitución.