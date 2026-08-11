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Piden analizar reglas para medios con rigor

Agosto 11 del 2026
Piden analizar reglas para medios con rigor

La Barra Mexicana Colegio de Abogados expresó su preocupación por los Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias y señaló que cualquier propuesta orientada a la libertad de expresión debe analizarse con el mayor rigor constitucional para no coartar el acceso libre a la información.

En un boletín, el colegio de profesionales indicó que la libertad de expresión y el acceso a la información constituyen pilares esenciales del Estado de derecho, por lo que su protección representa una garantía para la rendición de cuentas y el funcionamiento democrático del país.

“La experiencia nacional e internacional demuestra que los esquemas que permiten a la autoridad definir los límites del discurso público pueden convertirse en instrumentos susceptibles de restringir indebidamente la crítica, inhibir el debate plural o generar mecanismos de censura directa e indirecta”, alertó.

Ante retos derivados de la desinformación y el uso intensivo de plataformas digitales, hizo un llamado a fortalecer la educación cívica, la transparencia y la alfabetización digital, mediante mecanismos jurídicos ya previstos por la Constitución.

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