Piden apoyo para reapertura de relleno sanitario

Empresarios y habitantes de Kanasín, Yucatán solicitaron la intervención e intermediación del Senado ante la Profepa para la reapertura de un relleno sanitario que ya cumple con todas las normas y requerimientos ecológicos y ambientales.

Advirtieron que la falta de operación de dicho confinamiento provoca una crisis sanitaria en el municipio por la negativa de la Profepa para la reapertura.

Asimismo, pidieron la intervención de la secretaria Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro, para que analice la actuación y decisiones en este tema de la subprocuradora de la Profepa, Gabriela Ortiz Merino, por presuntamente retrasar sin explicación la reapertura del relleno sanitario de Kanasín.

Añorve exige transparencia

El coordinador del PRI en el Senado, Manuel Añorve dijo que debe existir total transparencia en el caso del relleno sanitario de Kanasín y si ya se cumplieron todos los requerimientos se debe órdenar su operación inmediata.

Recordó que en el caso del Tren Maya, donde se violentaron todas las leyes ambientales, se destruyeron manglares, se dañaron vestigios arqueológicos y cenotes, la Profepa no detuvo obras y avaló el ecocidio ordenado por el entonces presidente López Obrador, por lo que resulta paradójico que una empresa que ha respondido a los requerimientos se le impida operar.

Expuso que, de acuerdo con los empresarios y pobladores, los requerimientos técnicos para su reapertura ya estarían cumplidos por lo que la actuación de la subprocuradora podría estar influenciada por intereses ajenos al ámbito ambiental, por lo que la oficina de Raquel Buenrostro tendría que tomar cartas en el asunto.

“Presentaremos un punto de acuerdo para exhortar a la Profepa a la reapertura del relleno y la secretaria Buenrostro a investigar el comportamiento de Gabriela Ortiz en el marco de la instrucción presidencial de no permitir actos de corrupción.