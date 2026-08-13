Piden atraer casos de reporteros asesinados

El Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) pidió a la Fiscalía General de la República (FGR) que federalice todos los casos de periodistas asesinados en México y exhortó a aumentar la coordinación entre las autoridades federales y estatales y fortalecer las medidas de protección para todos los periodistas en el marco del Mecanismo Federal de Protección de Defensores de Derechos Humanos y Periodistas.

Además, criticó que la presidenta Claudia Sheinbaum no se ha pronunciado sobre la ola de asesinatos que se han registrado este año, la cual suma seis y de los cuales, cinco de ellos se registraron en dos meses. Sin embargo, “su gobierno tampoco ha anunciado medidas específicas al respecto”.

Federalizar casos, piden

Ante el repunte de los asesinatos de periodistas, el CPJ instó a federalizar los casos para terminar con la impunidad. Indicó que de acuerdo al artículo 21 del Código Nacional de Procedimientos Penales de México, las autoridades federales no solo tienen amplia facultad para hacerse cargo de las investigaciones de delitos contra periodistas cuando hay funcionarios públicos involucrados, sino que también han demostrado ser más eficaces en el pasado para lograr condenas en varios casos de alto perfil de periodistas asesinados, incluidos los asesinatos de Miroslava Breach Velducea y Javier Valdez Cárdenas en 2017.

“La presidenta Sheinbaum y su administración pueden optar por romper el ciclo de violencia e impunidad que caracterizó la relación de sus predecesores con la prensa, o pueden convertirse en la siguiente de una larga lista de presidentes mexicanos que permanecieron impasibles mientras el país consolidaba su nefasta condición como el más peligroso para los periodistas en América”, declaró Jan-Albert Hootsen, representante del CPJ en México.

Las respuestas han sido insuficientes

El CPJ también señaló que a nivel estatal, las respuestas han sido insuficientes. Explicó que el gobernador de Oaxaca, Salomón Jara, condenó el asesinato de un periodista en su estado, pero enfrenta críticas por sus frecuentes ataques verbales contra la prensa crítica.