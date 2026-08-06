Piden auditoría a compañía que aplicó examen

El rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Leonardo Lomelí Vargas, solicitó a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) revisar el proceso de contratación de la empresa Territorium Life para la aplicación del examen de ingreso a licenciatura 2026, cuestionado por presuntas irregularidades.

“Esta solicitud tiene como finalidad evaluar la congruencia entre el contrato y la prestación del servicio prestado, a fin de verificar la correcta aplicación de la normatividad en la materia, deslindar responsabilidades, si las hubiera, e identificar áreas de mejora”, solicitó el rector a través de un oficio con fecha del 4 de agosto de 2025 y dirigido Aureliano Hernández Palacios Cardel, titular de la ASF.

Lomelí Vargas detalló que la universidad está en total disposición de presentar toda la Información que sea requerida para que se lleven a cabo los trabajos de fiscalización.

Pagaron 69 mdp a empresa

En reunión con medios, el secretario administrativo, Tomás Humberto Rubio Pérez, y el abogado general, Hugo Alejandro Concha Cantú, anunciaron la terminación anticipada del contrato con la empresa y detallaron que el monto erogado para el pago a Territorium fue en 2026 de 69 millones 189 mil 760 pesos, correspondientes a los gastos por exámenes de ingreso a licenciatura y bachillerato.

También se informó de la realización de otras dos auditorías aparte de la solicitada por el rector, una “tecnológica” a la plataforma de Territorium Life y otra realizada por la Contraloría de la universidad para revisar la adjudicación del contrato a la empresa.

El abogado general de la UNAM, Hugo Alejandro Concha Cantú, comunicó que se realizará la terminación anticipada a efecto de hacer los análisis correspondientes derivados de la problemas presentados en el examen de licenciatura.

Habrá tres auditorías por contratación

Además, la UNAM anunció que realizará tres auditorías, una tecnológica a la plataforma y dos relacionadas al proceso de adjudicación del contrato a la empresa, respecto a estas una será realizada por la Contraloría universitaria y una por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), derivada de una petición del rector Leonardo Lomelí.

El proceso de contratación, por adjudicación directa fue hecho en febrero por la Dirección de Administración Escolar (DGAE), en donde se tomó en cuenta la experiencia y certificaciones de la empresa. “en el caso de UNAM, la plataforma fue usada exitosamente en exámenes a aspirantes en noviembre 2024 fuera del país y 2025 a nivel bachillerato presencial y a distancia”, señaló el abogado Concha Cantú, quien enfatizó que el próximo examen de control “no está señalando tramposos”.