Piden buscadoras comisión y fiscalía especializada

Madres buscadoras de personas desaparecidas intentarán bloquear el paso de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, para exigir el reforzamiento de la Fiscalía General del Estado (FGE), la instalación de una dependencia especializada y más recursos para la Comisión Estatal de Búsqueda con la finalidad de acelerar la localización de miles de personas en esta entidad.

“Necesitamos una fiscalía especializada en San Quintín y una Comisión de Búsqueda y más que nada personal adecuado. A nivel estado tenemos más de 26 mil desaparecidos y tenemos muchos cuerpos sin identificar. Es un problema que está a nivel nacional y se necesita trabajar en ello”, indicó Angélica García, quien desde 2022 busca a su hijo Cristian Alberto Flores García.

Junto a integrantes del Colectivo Madres Buscadoras San Quintín, denunció la criminalización de la lucha de familiares de personas desaparecidas originarias de Jalisco, debido a que la semana pasada la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, anunció que investigaría a presuntas personas infiltradas durante la marcha del 10 de junio en inmediaciones del estadio Ciudad de México.

No somos acarreadas, dicen buscadoras

“Las madres buscadoras no somos acarreadas ni nadie nos patrocina, en el caso de ellas no les patrocinaron el traslado a la Ciudad de México, fueron con sus propios recursos y no ¿cómo es posible que se diga eso, que fueron acarreadas que alguien les pagó? Las madres buscadoras somos reales y sí existimos y estamos aquí pidiendo el apoyo y que volteen a ver porque es un problema que ya se le salió de las manos y que reconozcan las cifras que hay y se pongan a trabajar”, expresó.

Antes de la llegada de la mandataria federal para encabezar el Plan de Justicia para San Quintín, integrantes del magisterio disidente protestan en contra de la Ley del Issste 2007 y exigen su abrogación inmediata, en el marco del paro nacional de maestros que comenzó el pasado 1.º de junio.

Con las consignas: “Claudia, mentiste con la abrogación de la Ley del Issste”, “maestro viejito, se queda dormidito” y “maestro, callado, jamás será escuchado”, decenas de maestros esperan ser escuchados por Sheinbaum, quien ha reiterado que las mesas de diálogo tripartitas se mantienen y en agosto se consultarán a profesores “escuela por escuela”.