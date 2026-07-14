Piden cadena perpetua para El Mayo Zambada

Fiscales estadounidenses solicitaron este lunes la cadena perpetua para Ismael Zambada García, “El Mayo”, al que señalan de haber pagado “millones en sobornos a todos los niveles del gobierno mexicano”.

En una moción dirigida al juez Brian M. Cogan, de la Corte del Distrito Este de Nueva York, los fiscales señalan al “Mayo” como “uno de los narcotraficantes, si no el más, prolífico y poderoso del mundo”.

La moción se presenta previo a la sentencia, que será dictada el próximo 20 de julio.

Sentencia solicitada

Los fiscales alegan que “El Mayo” fue cofundador, junto con Joaquín Guzmán Loera, “El Chapo”, quien cumple ya sentencia de cadena perpetua en la prisión de máxima seguridad ADX Florence, Colorado, del Cártel de Sinaloa, al que describen como “brutalmente violento”.

Según la fiscalía, Zambada “empleó a sicarios armados que, siguiendo las órdenes del acusado, agredieron, torturaron y asesinaron para promover los objetivos del cártel”.

Subrayan que “bajo el control y la supervisión del acusado, el cártel pagó millones en sobornos a todos los niveles del gobierno mexicano, policía, ejército y políticos, para asegurarse de que el çártel pudiera operar sin interferencias”.