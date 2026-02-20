Piden certificación para aguacate, palma y café

En México es urgente certificar los productos agropecuarios que se producen libres de deforestación, como el aguacate, la palma, los cítricos, el café, entre otros, que permitan poder seguir siendo exportados a Estados Unidos, Europa y otras partes del mundo.

Lo anterior, luego de que Estados Unidos y Europa han publicado marcos de política para combatir la deforestación ilegal por estas causas, lo que quiere decir que, ante la deforestación, es probable que el país vecino no acceda a comprar productos mexicanos, así lo señaló el diputado del Partido Verde, Jesús Martín Cuanalo Araujo.

Junto con el diputado Joaquín Zebadúa Alva, del partido Morena, presentaron una iniciativa para modificar la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable y la Ley de Comercio Exterior, para evitar la tala inmoderada de los bosques y las selvas por causas de cambio de uso de suelo para la generación de productos agropecuarios.

Indicó que los productos agropecuarios son también de suma importancia para el comercio exterior de la nación.

Indicó que Europa y otros países están con justa razón tomando las mismas medidas para evitar que productos agroalimentarios provengan de zonas taladas de manera ilegal.

Señaló que si bien la producción agroalimentaria es prioritaria en México, también lo es la preservación de la biodiversidad y de los ecosistemas del país.

En su discurso, recordó que estos recursos naturales son la fuente de la regulación de la temperatura de la materia orgánica, de la conservación del suelo, de la generación de oxígeno, pero más importante, es elemental conservar las masas arboladas para contar con agua para la producción agroalimentaria.