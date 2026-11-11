Piden comisión para investigar fraude de 2006

Ariadna Montiel Reyes, dirigente nacional de Morena, informó que el partido guinda alista una solicitud ante la Cámara de Diputados para la creación de una Comisión Especial para investigar el presunto fraude electoral del 2006, cuando Felipe Calderón fue electo como presidente de México sobre Andrés Manuel López Obrador.

“Vamos a presentar ante la Cámara de Diputados, la creación de una Comisión Especial por la democracia y la verdad para investigar el fraude electoral del 2006. Lo presentaremos en la Cámara de Diputados y también presentaremos la queja ante el Instituto Electoral”, sostuvo Montiel en conferencia de prensa.

Ante medios de comunicación, también presentó el video en donde el expresidente Vicente Fox Quesada confiesa que en 2006 hizo que el contendiente por el Partido Acción Nacional (PAN), Felipe Calderón Hinojosa, ganara las elecciones presidenciales y admitió que no dejaría que algún candidato de otro partido se quedara en el poder.

Ante los dichos del panista, la líder de Morena pidió que la democracia del país salde la deuda a 20 años de la derrota de López Obrador.

“La democracia en México debe de saldar esta cuenta y es muy importante porque pasados 20 años el presidente Fox insiste en delatarse, en declarar impunemente que cometió fraude electoral, que se entrometió en la elección. Me parece que es algo que no debemos dejar pasar”, enfatizó.

En este sentido, Ariadna Montiel recordó que en aquellas elecciones el triunfo de Calderón se definió por .52 % de la votación en un contexto donde el movimiento previo a la creación de Morena pidió “voto por voto, casilla por casilla” para volver a contar los votos de las urnas donde, afirmó, ganó AMLO.

No puede quedar impune, dice

“Nos parece muy importante y que no puede quedar impune y que no puede quedar como un comentario, como una declaración que hace el expresidente Fox y no tenga consecuencias”, añadió Montiel Reyes.

Sobre el día que presentará la solicitud formal, compartió que “estaremos en estos días en la Cámara de Diputados con el grupo parlamentario de Morena” para presentar la iniciativa.