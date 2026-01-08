Piden comparecencia del secretario de Marina

El coordinador del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira Valdez, solicitó que la Comisión Permanente cite a comparecer al secretario de Marina, Raymundo Pedro Morales Ángeles, para que explique las causas del descarrilamiento del Tren Interoceánico, ocurrido el pasado 28 de diciembre.

En un punto de acuerdo, también solicitó la comparecencia del titular de la Agencia Reguladora de Transporte Ferroviario, Andrés Lajous Loaeza; del director general del Organismo Público Descentralizado Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, Octavio Sánchez Guillén; y del director general del Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, Alan Tarsicio Cruz Saba.

La finalidad es que los funcionarios expliquen las condiciones del sistema ferroviario, los protocolos de mantenimiento y supervisión aplicados, la atención brindada a las víctimas del descarrilamiento y las medidas correctivas y preventivas.