Piden coordinación con dependencias de seguridad

Ernestina Godoy Ramos, titular de la Fiscalía General de la República (FGR), afirmó que con una verdadera coordinación se puede fortalecer el combate a la delincuencia.

Por lo que pidió al personal de la institución estrechar acciones con otras dependencias, como Ejército, Guardia Nacional (GN), Marina y autoridades policiales estatales y municipales.

“La FGR es una gran institución con una enorme fuerza, pero cuando estrecha su sinergia con otras dependencias, como la Guardia Nacional (GN), las secretarías de la Defensa Nacional (Defensa) y la de Marina (Semar), así como autoridades policiales estatales y municipales, se convierte en un equipo muy poderoso”, dijo.

A la reunión con personal de la subsede de la FGR en Manzanillo, Colima, Godoy señaló que la fiscalía a su cargo debe mantener un papel activo para que los acuerdos adoptados en las mesas de seguridad en los estados deriven en investigaciones sólidas, mayores órdenes de aprehensión y el fortalecimiento de la percepción ciudadana en el combate a la delincuencia.

“No hay mejor prevención que el combate a la impunidad”, expuso. La fiscal alentó a fortalecer la triada con el Ministerio Público (MP), peritos y policías federales ministeriales para incrementar el número de judicializaciones y órdenes de aprehensión, productividad que también debe darse a conocer a la ciudadanía.

Sostuvo, además, que toda la infraestructura de la FGR debe estar al servicio de la gente, con cercanía para atenderla y responder con profesionalismo a sus demandas de seguridad.

“Debemos cambiar la percepción ciudadana. Si atendemos a la gente que llega a un espacio de seguridad o de procuración de justicia, como las fiscalías federales, debe significar que la gente será el centro de atención de las y los servidores públicos, solo así vamos a avanzar y la gente va a confiar”, reiteró.

Al término de la reunión, Ernestina Godoy recorrió las instalaciones de la subsede de la FGR en Manzanillo y conversó con el personal administrativo y sustantivo, a quienes, informó la FGR, refrendó que el activo más valioso de la institución es su personal, por lo que les exhortó a trabajar con empatía y hacer patente su vocación de servicio.