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NacionalNación

Piden coordinación con dependencias de seguridad

Marzo 21 del 2026
Servir a la gente regresará la confianza en las autoridades, sostuvo la fiscal. Cortesía
Servir a la gente regresará la confianza en las autoridades, sostuvo la fiscal. Cortesía

Ernestina Godoy Ramos, titular de la Fiscalía General de la República (FGR), afirmó que con una verdadera coordinación se puede fortalecer el combate a la delincuencia.

Por lo que pidió al personal de la institución estrechar acciones con otras dependencias, como Ejército, Guardia Nacional (GN), Marina y autoridades policiales estatales y municipales.

“La FGR es una gran institución con una enorme fuerza, pero cuando estrecha su sinergia con otras dependencias, como la Guardia Nacional (GN), las secretarías de la Defensa Nacional (Defensa) y la de Marina (Semar), así como autoridades policiales estatales y municipales, se convierte en un equipo muy poderoso”, dijo.

A la reunión con personal de la subsede de la FGR en Manzanillo, Colima, Godoy señaló que la fiscalía a su cargo debe mantener un papel activo para que los acuerdos adoptados en las mesas de seguridad en los estados deriven en investigaciones sólidas, mayores órdenes de aprehensión y el fortalecimiento de la percepción ciudadana en el combate a la delincuencia.

“No hay mejor prevención que el combate a la impunidad”, expuso. La fiscal alentó a fortalecer la triada con el Ministerio Público (MP), peritos y policías federales ministeriales para incrementar el número de judicializaciones y órdenes de aprehensión, productividad que también debe darse a conocer a la ciudadanía.

Sostuvo, además, que toda la infraestructura de la FGR debe estar al servicio de la gente, con cercanía para atenderla y responder con profesionalismo a sus demandas de seguridad.

“Debemos cambiar la percepción ciudadana. Si atendemos a la gente que llega a un espacio de seguridad o de procuración de justicia, como las fiscalías federales, debe significar que la gente será el centro de atención de las y los servidores públicos, solo así vamos a avanzar y la gente va a confiar”, reiteró.

Al término de la reunión, Ernestina Godoy recorrió las instalaciones de la subsede de la FGR en Manzanillo y conversó con el personal administrativo y sustantivo, a quienes, informó la FGR, refrendó que el activo más valioso de la institución es su personal, por lo que les exhortó a trabajar con empatía y hacer patente su vocación de servicio.

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