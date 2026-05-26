Piden corregir problemas en reforma judicial

La Barra Mexicana Colegio de Abogados rechazó la iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum para aplazar la elección judicial al año 2028 porque, según argumentó, la propuesta no corrige problemas estructurales de la reforma constitucional aprobada en 2024.

En un comunicado, señaló que esta propuesta profundiza la incertidumbre institucional, económica y jurídica que en la actualidad enfrenta México.

Aunque reconoció que recorrer la segunda parte de la reforma judicial es necesario, puntualizó que esta propuesta debe venir acompañada de una política pública enfocada en favorecer a los candidatos con preparación y experiencia sobre los que no la tengan.

De acuerdo con la Barra Mexicana, la iniciativa presentada por el Ejecutivo omite atender problemas de fondo, continuando con la sustitución progresiva de un sistema de carrera judicial basado en el mérito, exámenes, experiencia y especialización.

Por ello, argumentó que un juez constitucional o un magistrado federal no son ni pueden ser delegados de intereses mayoritarios ni operadores políticos, al ser garantes de la Constitución y de la estabilidad jurídica del Estado.