Piden crear Comisión para indagar descarrilamiento

La presidenta de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, anunció que propondrá la creación de una Comisión Especial para investigar y dar seguimiento puntual al accidente del Tren Interoceánico ocurrido el pasado 28 de diciembre.

En conferencia de prensa, puntualizó que lo anterior resulta necesario para llegar al fondo del asunto y fincar responsabilidades “caiga quien caiga”.

La legisladora panista explicó que dicha comisión deberá vigilar que el Estado cumpla con su obligación de garantizar verdad, justicia, reparación del daño y no repetición.

“Por tanto debe haber una investigación técnica, transparente, objetiva que permita saber a todo México qué pasó y por qué pasó, no se pueden ocultar las responsabilidades de los servidores públicos o de las empresas involucradas.

López Rabadán recordó que el accidente dejó 14 muertes y 98 personas heridas, y aseguró que ello da muestra de que hubo corrupción.

Por su parte, el coordinador del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en el Senado, Manuel Añorve Baños, exigió la creación de comisiones especiales en el Congreso de la Unión para dar seguimiento a las investigaciones.

En redes sociales, el legislador priista señaló que hasta el momento no se han deslindado responsabilidades ni se ha proporcionado información suficiente que permita esclarecer lo ocurrido, pese a la magnitud del siniestro y al impacto social que generó.

Añorve advirtió que las víctimas mortales y las personas lesionadas no deben quedar en el abandono institucional, por lo que planteó que tanto la Cámara de Diputados como el Senado de la República instalen Comisiones Especiales que permitan revisar de manera independiente el avance de las indagatorias.

Añorve Baños reiteró que el caso no debe quedar únicamente en declaraciones públicas, sino traducirse en acciones institucionales concretas que atiendan a las víctimas y eviten la repetición de tragedias similares en el sistema ferroviario nacional.