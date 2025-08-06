Piden crear grupo para investigar a Arturo Ávila

Diputados del PAN denunciaron presuntos nexos con el narcotráfico, corrupción, enriquecimiento ilícito y nepotismo del diputado Arturo Ávila Anaya, vocero de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados.

Por lo que presentarán a la Comisión Permanente un punto de acuerdo para solicitar la creación de una Comisión Especial para investigar la red de empresas suyas o de familiares beneficiadas por contratos gubernamentales, como la Sedena, Pemex, la Secretaría de Salud, el Banco del Bienestar, el IMSS, entre otras; así como de otros integrantes de Morena.

“Esta comisión especial no solamente da para investigar al diputado Arturo Ávila, sino también para investigar a quiénes fueron todos esos funcionarios públicos federales y locales que dieron estos contratos a través seguramente de dádivas”, dijo el legislador Héctor Saúl Téllez, en conferencia de prensa, acompañado del vocero nacional del PAN, Jorge Triana, y la diputada María Elena Pérez-Jaén.