Piden datos a Femexfut sobre corrupción en INAI

Raquel Buenrostro, titular de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, indicó que se revisa la investigación del caso de la Federación Mexicana de Futbol (FMF) ante denuncias contra funcionarios que presuntamente la habrían extorsionado en el extinto Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).

Buenrostro explicó que durante la entrega-recepción, el INAI pasó el expediente a Anticorrupción que lo ha estado estudiando.

“Hacen alusión a funcionarios que los extorsionaron, pero no se señalan nombres, no se señalan formas, no nos están aportando elementos. Recientemente, nosotros retomamos y dimos continuidad de seguimiento a todos los proceso que nos dejaron abiertos en el INAI”.

La titular de Anticorrupción mencionó que la FMF podría intervenir recursos, pero sería conveniente “que, si tiene elementos probatorios, y si nos da más información acerca de esa denuncia porque en los expedientes no viene nada, nos hiciera hacer llegar la información para poder proseguir con la investigación”.