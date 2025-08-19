Piden definir plazo sobre pilotos extranjeros

Ante el ajuste de personal que está realizando la aerolínea Viva Aerobus, tanto de pilotos como de tripulaciones, la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores de México (ASPA) exhortó a la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC) a que defina hasta cuándo se permitirá que esta aerolínea siga alquilando aviones con tripulaciones extranjeras.

Hace más de dos años, la AFAC autorizó a Viva Aerobus el alquiler de algunos aviones a Malta para compensar la falta de aviones Airbus como consecuencia de la revisión de motores Pratt & Whitney que dejó en tierra varios aviones de Viva.

Sin embargo, el alquiler de aeronaves incluye pilotos y tripulaciones, lo que viola la Constitución, pues en México las aeronaves tienen que ser operadas por pilotos mexicanos.

En conferencia de prensa, Jesús Ortiz Álvarez, secretario general de ASPA, comentó que se han acercado al sindicato por lo menos dos pilotos de Viva Aerobus a quienes los que están “desvinculando” de la empresa.

“Seguimos haciendo el llamado a la autoridad que fue la que autorizó a esta aerolínea para que tuviera la facultad de traer aviones circulando con pilotos extranjeros y violando lo que dice a Constitución.

“Hacemos un llamado a la autoridad, a la AFAC o a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, quienes autorizaron hace más de dos años esto y no hay respuesta en particular de la AFAC”, indicó Ortiz previo a la realización del Simposio Diálogo Social: realidades, retos y futuro del transporte aéreo en México.

El secretario general de ASPA, sindicato que representa a los pilotos de Aeroméxico, calificó el alquiler de aeronaves de Viva como un “mini cabotaje” a las fuentes de empleo de los pilotos mexicanos.

De acuerdo con ASPA, la AFAC mencionó la semana pasada que podría ser hasta octubre o noviembre que se permitiera el arrendamiento de aeronaves con tripulaciones extranjeras, pero no hay nada de manera oficial.

Por su parte, el presidente del Colegio de Pilotos Aviadores de México, Ángel Domínguez Catzin, coincidió en que no se debe permitir una “apertura indiscriminada” en la aviación mexicanavv