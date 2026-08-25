Piden dejar de inyectar recursos al AIFA

Diputadas y diputados federales del Partido Acción Nacional (PAN) exhortaron a la presidenta Claudia Sheinbaum a no seguir inyectándole recursos públicos al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) ni a Mexicana de Aviación, en el marco de la discusión del presupuesto 2027.

Daniel Chimal García, diputado federal del PAN, detalló que estas obras fueron un simple capricho y “hundieron” a las finanzas públicas.

Este lunes, El Universal dio a conocer que a cuatro años de haber iniciado operaciones, el AIFA no ha logrado cumplir sus metas y tampoco ha podido alcanzar la autonomía presupuestal, por lo que continúa recibiendo subsidios federales.

Ernesto Sánchez, integrante de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, exigió que se den a conocer los costos reales que el AIFA le ha generado al erario.

Sánchez Rodríguez recordó el proyecto del aeropuerto de Texcoco que fue cancelado y buscaba eliminar la saturación del AICM.

“No podemos olvidar la otra factura: la cancelación y el desmantelamiento del proyecto de Texcoco también le costaron miles de millones de pesos al erario. Morena habla de austeridad, pero sus decisiones siguen cargando costos adicionales a los contribuyentes. Los mexicanos no necesitan pretextos ni propaganda; necesitan cuentas claras, resultados y responsables frente al uso de su dinero”, aseveró.

La diputada América Rangel señaló que, más allá del déficit del AIFA, hay que revisar el dinero que se habrían gastado en las remodelaciones previo al Mundial en la CDMX.