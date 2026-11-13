Piden desmilitarizar política migratoria

Ante la amenaza del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de duplicar los aranceles a México si no detiene una caravana de mil 500 migrantes que salió de Tapachula, especialistas de la Universidad Iberoamericana plantearon retirar a las Fuerzas Armadas del control migratorio, facilitar la regularización de extranjeros y permitirles trabajar mientras se resuelve su situación legal.

Las propuestas, elaboradas por el Programa de Asuntos Migratorios (Prami) de esa institución, también incluyen limitar las detenciones por razones migratorias a un máximo de 36 horas, eliminar las revisiones basadas en perfiles raciales y fortalecer a la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar).

El documento, elaborado por Margarita Núñez como parte de la iniciativa Ibero Propone, advierte que la política migratoria mexicana ha privilegiado la seguridad nacional y la militarización para contener a quienes ingresan al país o buscan llegar al país vecino del norte, con riesgos para su vida, integridad y libertad.