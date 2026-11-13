﻿﻿
SÍGUENOS
NacionalNación

Piden desmilitarizar política migratoria

Noviembre 13 del 2026
El documento fue elaborado por Margarita Núñez. Cortesía
El documento fue elaborado por Margarita Núñez. Cortesía

Ante la amenaza del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de duplicar los aranceles a México si no detiene una caravana de mil 500 migrantes que salió de Tapachula, especialistas de la Universidad Iberoamericana plantearon retirar a las Fuerzas Armadas del control migratorio, facilitar la regularización de extranjeros y permitirles trabajar mientras se resuelve su situación legal.

Las propuestas, elaboradas por el Programa de Asuntos Migratorios (Prami) de esa institución, también incluyen limitar las detenciones por razones migratorias a un máximo de 36 horas, eliminar las revisiones basadas en perfiles raciales y fortalecer a la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar).

El documento, elaborado por Margarita Núñez como parte de la iniciativa Ibero Propone, advierte que la política migratoria mexicana ha privilegiado la seguridad nacional y la militarización para contener a quienes ingresan al país o buscan llegar al país vecino del norte, con riesgos para su vida, integridad y libertad.

﻿