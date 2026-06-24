Piden destinar 800 mdp para rezago de escuelas

Los 800 millones de pesos que el Gobierno Federal anunció para Oaxaca, en respuesta a planteamientos de la Sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), podrían destinarse a llevar servicios básicos a unas 3 mil 100 escuelas, financiar el mantenimiento anual de cerca de 3 mil 500 planteles o cubrir gran parte de las necesidades de conectividad de los centros educativos de la entidad, aseguró Mexicanos Primero.

La organización consideró en un comunicado que la asignación extraordinaria de recursos representa una oportunidad para atender rezagos históricos que afectan el derecho a aprender de niñas, niños y adolescentes oaxaqueños, aunque advirtió que el éxito de la inversión dependerá de que exista una planeación rigurosa.

Hace un par de días, la presidenta Claudia Sheinbaum y autoridades educativas federales anunciaron una bolsa extraordinaria de 800 millones de pesos para el sistema educativo de Oaxaca, recurso que, de acuerdo con dirigentes de la Sección 22 de la CNTE, será destinado a la contratación de personal docente y a diversas necesidades educativas de la entidad.