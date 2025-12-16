Piden destitución del dirigente estatal de Morena

El senador Saúl Monreal Ávila solicitará a la dirigencia nacional de Morena que destituya a Rubén Flores Márquez como presidente del Consejo Estatal del partido, debido a la fractura que ha ocasionado con la Iglesia católica, ya que hace unos días el dirigente calificó de “pecador y mentiroso” al obispo de Zacatecas, Sigifredo Noriega Barceló, luego que el prelado emitió una crítica a la Cuarta Transformación.

Incluso, Flores acudió a interponer una queja ante el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas (IEEZ) para que se le prohíba a monseñor abordar temas políticos, tras considerar que contravienen los principios de laicidad y separación de Iglesia-Estado.

Lo anterior fue porque en una conferencia de medios al obispo se le pidió su opinión y al emitirla criticó el balance que había hecho la Cuarta Transformación y señaló que había sectores desatendidos.

Las actitudes del dirigente estatal de Morena han generado inconformidades en una parte de los militantes y, este lunes, el senador no solo se desmarcó, sino que también arremetió contra el dirigente estatal.