La oposición en el Senado exigió a la presidenta Claudia Sheinbaum detener los “caprichitos” de la 4T, como Mexicana de Aviación y la anunciada creación de “Olinia”, armadora de autos eléctricos.

Enrique Vargas, vicecoordinador de la bancada del Partido Acción Nacional (PAN), afirmó que la cancelación de ocho rutas de Mexicana de Aviación es consecuencia de una muy mala administración y planeación.

Recordó que el año pasado, esta línea aérea estatal sólo transportó el 0.3 por ciento de los pasajeros en el país, y “es consecuencia de que ya no pudieron volar más”.

“Lo que dicen es que eran rutas que no se necesitaban, pues están completamente equivocados, porque en Acapulco, por ejemplo, hubo una ocupación en los hoteles de más del 95 por ciento y obviamente son rutas que sí se necesitan.

¿Qué es lo pasó?, que financieramente ya no pudieron aguantar, el año pasado se perdieron 900 millones de pesos, y se perdieron porque una cosa es invertir, pero en esta ocasión se perdieron en subsidiar una idea que no va a funcionar como el Gas Bienestar, como Dos Bocas, que no ha refinado un solo litro de gasolina, y esas son las consecuencias de que ya no hay dinero y por eso tuvieron que parar esas rutas”, señaló.

Vargas advirtió que la presidenta Sheinbaum “debe de dar a conocer a México cuáles fueron los números y no seguir adelante; ahora con esta nueva idea de los coches, va a ser un fracaso como Mexicana de Aviación.

Desde Acción Nacional le vamos a pedir a la presidenta que todas estas obras y proyectos inviables ya no sigan adelante, que ya no sigan afectando a México, estos recursos que podían haberse utilizado en seguridad, en obras, en salud, que ya no sigan adelante”, apuntó.