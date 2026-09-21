Piden dictamen sobre prohibir móviles en escuelas

El presidente del Senado de la República, Higinio Martínez Miranda, emitió una excitativa a las comisiones de Educación y de Estudios Legislativos para que presenten el dictamen de la iniciativa que plantea prohibir el uso de dispositivos móviles en escuelas de educación básica.

Se trata de un proyecto para adicionar un párrafo al artículo 84 de la Ley General de Educación, a fin de prohibir el uso de teléfonos celulares, tabletas electrónicas, relojes inteligentes y cualquier otro dispositivo móvil personal durante la jornada escolar, salvo en casos de emergencia o necesidades educativas especiales.

Retención de celulares

La iniciativa, que fue presentada por el senador Alberto Anaya Gutiérrez, del Partido del Trabajo (PT), el 10 de diciembre de 2025, también propone que el personal docente y directivo retenga los dispositivos móviles de los estudiantes durante el horario escolar y los devuelva al término de la jornada.

El senador Higinio Martínez dio a conocer que a petición de Alberto Anaya, “esta presidencia emite atenta excitativa a las Comisiones Unidas de Educación y de Estudios Legislativos, a fin de que presenten el dictamen que corresponda al proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo al artículo 84 de la Ley General de Educación, en materia de prohibición del uso de dispositivos móviles a las y los educandos de nivel básico”.

En el documento se señala que esta medida no es arbitraria ni restrictiva, sino que se sustenta en evidencia científica sólida, que demuestra que el uso indiscriminado de pantallas en el aula fragmenta la atención, satura la memoria de trabajo y afecta el rendimiento académico, además de incidir negativamente en la salud mental de niñas, niños y adolescentes.