Piden diputados impulsar cláusula democrática

Legisladoras y legisladores del PAN en la Cámara de Diputados, solicitaron a Juan Ramón De La Fuente, secretario de Relaciones Exteriores, así como al Senado de la República, impulsar durante las negociaciones del Tratado de Libre Comercio (T-MEC), una “cláusula democrática” que tenga como finalidad, disolver este acuerdo en cuanto se detecte y confirme que algún gobierno tiene nexos con el crimen organizado.

El diputado federal del PAN, Federico Döring, el legislador migrante Raúl Torres Guerrero, junto con el coordinador de América del Norte del CEN PAN, Francisco García Cabeza de Vaca, indicaron que, sí Estados Unidos comprueba que hay narcopolíticos de Morena en el Gobierno de México, que se disuelva el T-MEC con nuestro país.

“Esto elevaría un nivel mayor la seguridad en el país, no pueden llegar inversiones del extranjero si 86 % del territorio nacional está en manos del crimen organizado y eso no pudiera ser posible si hay políticos corruptos inmiscuidos con el crimen organizado”, indicaron.

Los panistas expusieron este planteamiento y pidieron a la Cancillería que “empuje” esta iniciativa ante los países negociadores: “Debe de haber con los Estados Unidos y con Canadá un entendimiento claro para atender un problema regional. Cambiemos la narrativa también del valor de los mexicanos en los Estados Unidos y dejar de pensar que los mexicanos somos el pobrecito migrante”.

Añadieron que hoy tendríamos que enfocarnos en empoderar a los millones de mexicanos que están en este lado “y que el gobierno de López Obrador y de Claudia Sheinbaum han hecho a un lado”.