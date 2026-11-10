Piden disculpa por desfile de modas en la Catedral

La Arquidiócesis de Puebla emitió un comunicado en el que ofreció una disculpa pública a los integrantes de la comunidad católica que manifestaron su inconformidad por la realización de un desfile de modas en el interior de la Catedral de Puebla.

La polémica surgió luego de que el pasado 5 de noviembre se llevara a cabo el evento privado denominado México Monumental 2026, que utilizó uno de los recintos religiosos más emblemáticos del país como escenario para presentar distintas propuestas de moda y diseño mexicano.

Ante las críticas y cuestionamientos de algunos fieles, la Arquidiócesis reconoció que la actividad pudo generar confusión y lastimar las creencias religiosas de algunas personas.

En su posicionamiento, la institución religiosa expresó: “lamenta y se disculpa con quienes se sintieron lastimados en su fe y por la confusión que se pudo haber generado”, a raíz de la actividad realizada en el recinto religioso.