Piden empresarios reglas parejas para redes sociales

Tras asegurar que algunas redes sociales transmiten noticias falsas, el presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y Televisión (CIRT), José Antonio García Herrera, pidió a la presidenta Claudia Sheinbaum, garantizar reglas parejas para todos.

Durante la celebración de la Convención Anual de la CIRT 2025, García indicó que elaboraron una carta “con las consideraciones que pondrían a la radio y televisión mexicanas en mejores condiciones para continuar con el servicio público gratuito que los mexicanos requieren”, además de que se comprometió a colaborar con el gobierno para impulsar crecimiento económico.

El representante de la CIRT afirmó que los medios de comunicación transmiten noticias con responsabilidad, mientras que las redes sociales son las responsables de las noticias falsas.

“Nuestra experiencia tiene nombre y apellido que nos avala, las ‘fake news’ de las redes sociales no son parte de nuestros medios”, declaró durante el evento al que acudió la presidenta Claudia Sheinbaum.

Expuso que la radio y la televisión se adapta a los avances tecnológicos y por ello ya transmiten en todas las plataformas digitales, por lo que son las que tienen los mayores niveles de audiencia.

García precisó que la radio y la televisión trabaja como interlocutora de la sociedad y de las autoridades, además de que proporcionan a la población entretenimiento, información, cultura, servicio social, educación, orientación y auxilio en casos de desastre.

“Somos pieza fundamental de la democracia de este país, es por lo que le pedimos que el Estado mexicano garantice regulaciones parejas para el desarrollo de la industria así poder dar el servicio público que los ciudadanos requieren”, explicó ante representantes de los medios de comunicación.