Piden estar preparados para partirle los dientes a EUA

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, pidió este miércoles a los campesinos y pescadores del país estar preparados para “partirle los dientes” a Estados Unidos, que mantiene un despliegue militar en el Caribe bajo el argumento de combatir el narcotráfico y que Caracas califica de amenaza.

Maduro encabezó una manifestación convocada por el 166 aniversario de la Batalla de Santa Inés. Frente a la multitud, el mandatario clamó: “Desde Venezuela pedimos y exigimos cese al intervencionismo ilegal y brutal del gobierno de Estados Unidos en Venezuela y en América Latina”.

Maduro dijo que en estos tiempos hay que estar como “guerreros”, trabajando, produciendo, construyendo, con el país funcionando y “preparados para partirles los dientes al imperio norteamericano, si hiciera falta”.

“Es de hacer notar que se ha levantado un poderoso movimiento de opinión pública en el mundo de rechazo a la agresión militar de Estados Unidos contra Venezuela y el Caribe”, añadió.