Piden evaluar a Godoy con base en resultados en la FGR

Movimiento Ciudadano (MC) llamó a no politizar la discusión sobre la elección de la nueva titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Ernestina Godoy, al considerar que el nombramiento no debe recaer en una disputa mediática sino en que el nuevo diseño institucional que garantice paz y autonomía en la procuración de justicia.

Desde el World Trade Center, Jorge Álvarez Máynez aseguró a medios de comunicación que el reciente nombramiento de Ernestina Godoy pertenece exclusivamente a una decisión tomada por la presidenta Claudia Sheinbaum, a través de la terna elegida, hecho por el que el país debe mirar más allá de los perfiles individuales y no su cercanía con colores partidistas.

“Estamos a la expectativa del desempeño de quien resulte designada o designado, porque lo que importa no es la cercanía con un gobierno, sino los resultados, la autonomía real y la capacidad de garantizar justicia y paz”, comentó.

Fortalecer sus instituciones

El líder emecista remarcó que México debe concentrarse en fortalecer sus instituciones antes que en debatir sobre perfiles específicos.

Sostuvo que MC no asumirá que cualquier propuesta será incondicional al Gobierno Federal, al recordar que ministros designados por administraciones pasadas han mostrado independencia en su actuación y afirmó que observará el desempeño de la nueva titular de la Fiscalía con base en resultados y en su capacidad de garantizar autonomía, al tiempo que reiteró su rechazo a prácticas que vulneren esa independencia, como la “renuncia simulada” del exfiscal.

Sobre esta línea, Movimiento Ciudadano descartó reabrir la discusión sobre alianzas partidistas rumbo a 2027 y afirmó que su ruta será competir con candidaturas propias.