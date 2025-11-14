Piden evitar compras de pánico de gas LP

La Secretaría de Energía (Sener) y Petróleos Mexicanos (Pemex) hicieron un llamado a la población a no hacer compras de pánico de gas LP, ya que el abasto está garantizado.

“La Sener, Pemex, así como las empresas Grupo Uribe, SoniGas, Combugas, Gas Express Nieto, Gas y Servicio, Gas Metropolitano, Hidrogas y Regio Gas, entre otras, confirman que el abasto en todos los estados del centro, así como en toda la República mexicana, está garantizado y se cuenta con los inventarios para atender la demanda regular de este energético, por lo que hacen un llamado a la población a mantener la calma y no realizar compras de pánico”, señaló la Sener en un informe.

Este miércoles, la Amexgas y el Gremio Gasero alertaron de problemas de abasto o racionamiento de este hidrocarburo.

Ante las versiones que circulan en distintos medios de comunicación sobre supuestos racionamientos o desabasto programado en estados del centro del país, la Secretaría de Energía (Sener), Petróleos Mexicanos (Pemex) y las empresas de distribución de gas LP (Grupo Uribe, SoniGas, Combugas, Gas Express Nieto, Gas y Servicio, Gas Metropolitano, Hidrogas y Regio Gas, entre otras) aclaran que tal información no es correcta. En tal sentido, se informa que existe una estrecha coordinación y diálogo permanente entre el gobierno de México y las empresas del sector para garantizar el abasto.

Los comisionistas del gas y también los agrupados en diferentes gremios apuntan que los problemas van a observarse en los próximos 15 días. Apuntan a que Pemex está teniendo problemas para proveer el energético por temas de logística.

No obstante, la producción nacional de gas LP y las importaciones de este combustible operan de manera regular, aseguran las autoridades nacionales.