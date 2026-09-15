Piden fin a la violencia y justicia por desaparecidos

En el marco de la celebración de las fiestas patrias, la Conferencia del Episcopado de México (CEM) sostuvo que el país “sigue sangrando la violencia, la desaparición de personas, la impunidad, la desigualdad que humilla y el desplazamiento forzado de comunidades enteras”.

A través de un comunicado afirmó que, aunque se ha avanzado en conciencia de derechos, en participación de las mujeres, en instituciones que se han querido fortalecer, en solidaridad ante los desastres y en un anhelo social de paz que ya nadie puede ignorar, “celebrar la Independencia no es cerrar los ojos: es recordar de dónde venimos para tener el ánimo de seguir construyendo”.

“Damos gracias por esta tierra, por su gente laboriosa, por su hospitalidad, por su capacidad —tantas veces probada— de levantarse después del dolor. México no es una idea abstracta: son rostros, familias, comunidades, pueblos originarios, migrantes que llegan y que parten, jóvenes que sueñan y ancianos que recuerdan”, expresó.

Adicionalmente, llamó a proteger y cuidar la libertad de expresión que, dijo, exige medios plurales, periodistas protegidos y un debate público que no descalifique al que piensa distinto, y la libertad religiosa, que no se reduce al culto dentro de un templo, sino que comprende el derecho de creer, de educar conforme a las propias convicciones, de asociarse, de servir y de aportar públicamente al bien común.

En ese sentido, exhortó a los gobernantes de todos los órdenes a que la libertad no sea concesión sino garantía; que la seguridad y la justicia dejen de ser promesa; y que se escuche a las víctimas.