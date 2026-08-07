Piden fortalecer búsqueda de mujeres y niñas

La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhortó a la Fiscalía General de la República (FGR) y las fiscalías estatales a fortalecer las acciones inmediatas de búsqueda de mujeres, adolescentes y niñas desaparecidas, ello derivado de un repunte de casos.

El exhorto avalado por unanimidad y publicado en la Gaceta Parlamentaria expone “entre el 1 de enero y el 24 de abril de 2024 se registraron 12 mil 906 mujeres desaparecidas y no localizadas, mientras que en el mismo lapso de 2025 la cifra superó las 14 mil, lo que refleja un incremento relevante”.

Violencia

Se argumenta que la desaparición de mujeres, niñas y adolescentes constituye una de las manifestaciones más graves de violencia contra las mujeres en México.

Ante ello, el Congreso mexicano exhortó a las fiscalías y procuradurías de Justicia de las entidades federativas para que, en el marco de la armonización de sus leyes respectivas en la materia, continúen fortaleciendo, en coadyuvancia con la Comisión Nacional de Búsqueda, los protocolos de búsqueda inmediata.

protocolos de búsqueda

Asimismo, cuando corresponda con la FGR, los protocolos de búsqueda inmediata de mujeres, niñas y adolescentes desaparecidas, garantizando la activación oportuna y la aplicación efectiva del Protocolo Alba y la implementación de acciones que refuercen la evaluación permanente de las estrategias destinadas a su localización.