Piden fortalecer servicios médicos del Issste-BCS

Profesores de la Sección 3 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) mantuvieron ayer lunes las movilizaciones y el paro laboral en Baja California Sur, con concentraciones en las oficinas de la SEP en La Paz y acciones simultáneas en Cabo San Lucas, para exigir la abrogación de la reforma a la Ley del Issste de 2007 y mejoras en los servicios de salud para los trabajadores.

El dirigente sindical, Elmuth Castillo Sandoval, señaló que el movimiento magisterial comprende que modificaciones de fondo al sistema pensionario no pueden concretarse de manera inmediata; sin embargo, manifestó que esperan avances y acciones concretas por parte de las autoridades federales.

Indicó que una de las principales preocupaciones del magisterio sudcaliforniano es la atención médica que reciben docentes y sus familias en una entidad con características geográficas complejas, con comunidades alejadas de los principales centros urbanos y una limitada disponibilidad de especialistas.