El Observatorio Nacional Ciudadano (ONC) llamó al Senado y al Gobierno de México a incorporar en su diálogo con Corea del Sur el creciente ingreso al mercado ilícito nacional de cigarros fabricados por Korea Tobacco & Ginseng (KT&G), ante la presencia de marcas de esta compañía en decomisos y circuitos de comercialización ilegal.

De acuerdo con un informe de la organización Defensorxs, siete organizaciones criminales participan en actividades relacionadas con el contrabando de tabaco en México: el Cártel Jalisco Nueva Generación, el Cártel de Sinaloa, la Nueva Familia Michoacana, el Cártel del Golfo, el Cártel del Noreste, Cárteles Unidos y la Unión Tepito.

Se destaca que marcas como Carnival, Pine y Time han sido identificadas en distintos puntos de México, lo que plantea interrogantes sobre la ruta que siguen estos productos una vez que salen legalmente de Asia y sobre los mecanismos y faltas de controles que permiten su posterior desvío hacia canales ilegales en América Latina.

Para el director general del ONC, Francisco Rivas, el fenómeno trasciende el ámbito fiscal, pone en riesgo la salud de los mexicanos. Por ello, consideró necesario que las autoridades mexicanas trabajen con sus contrapartes surcoreanas para identificar los puntos de la cadena comercial donde se pierde la trazabilidad de los productos.