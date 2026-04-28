Piden frenar “coyotes” en trámites a nivel nacional

Tras la alerta de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) sobre “coyotes” hostigando a nivel nacional a ciudadanos en la gestión de trámites que, deben ser gratuitos, pero los cobran; el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN) en la Cámara de Diputados instó a las autoridades de seguridad a organizar células y ahuyentar a estas personas que extorsionan.

“Los trámites del gobierno son gratuitos, no debe haber intermediarios acechando al ciudadano que busca un trámite ya sea para una pensión, una beca o una ayuda económica”, declaró el diputado Ernesto Sánchez Rodríguez.

Dijo que es necesario habilitar un portal de queja electrónica o un 01 800 para que se atiendan las denuncias.

“Nos hemos encontrado con situaciones en donde los trámites se cobran hasta en mil o dos mil pesos, cuando son gratis y por las vías institucionales. Esto es un delito que se puede acreditar o configurar como extorsión o robo, nosotros en el PAN vamos a instalar vía redes sociales un buzón de quejas y podemos orientar en caso de que sea la ciudadanía acechada por un coyote», indicó.

El diputado llamó a la ciudadanía a no caer con los falsos gestores, quienes ofertan servicios que en ocasiones resultan ser fraudes.

El panista agregó que estos “coyotes” luego falsifican documentos y los usan para delinquir.